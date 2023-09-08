Погодные условия в Азербайджане резко изменятся

БАКУ /Trend/ - В районах Азербайджана с 10 по 12 сентября сохранятся неустойчивые погодные условия, периодически будут идти дожди ливневого характера.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что в основном в Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Нагорно-Ширванском, Газах-Гянджинском, Центрально-Аранском, Карабахском регионах, а также некоторых частях Восточно-Зангезурской зоны осадки будут интенсивными и сильными, возможны грозы, град, в высокогорных районах пройдет мокрый снег.

Ожидается, что западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами - до 23-28 м/с (в отдельных местах - до 30-35 м/с).

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями снизится на 5-8 градусов, в низменных районах ночью ожидается 15-19 градусов тепла, днем - 23-28 градусов тепла, в горных районах - ночью 3-8 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла.

Из-за интенсивных дождей на реках Катехчай, Шинчай, Кюрмюкчай (Балакен-Шекинский регион), Гёйчай, Гирдиманчай (Огуз-Габалинский регион), Вельвеличай, Гарачай (Губа-Гусарский регион), Асрикчай, Гянджачай, Габыррычай (Дашкесан-Гедабейский и Гянджа-Газахский регион), Горанчай, Гуручай, Конделенчай (Карабахский и Восточно-Зангезурский регион) ожидаются кратковременные паводки и сели.

В Баку и на Абшеронском полуострове с 9 по 10 сентября ожидаются периодические дожди и грозы. В некоторых частях полуострова осадки могут принять интенсивный ливневый характер.

Процесс будет сопровождаться сильным ветром, населению рекомендуется проявлять осторожность в связи с его усилением. Так, с утра 10 сентября до полудня 11 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 18-23 м/с, иногда - до 25-30 м/с, а утром и днем 10 сентября местами порывы достигнут 33-38 м/с.

Температура воздуха понизится на 5-8 градусов, днем и ночью ожидается 16-21 градусов тепла.