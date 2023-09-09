Все еще ждем ответа по вопросу доставки продовольственного груза в Ханкенди - Джейхун Мирзаев

БАКУ /Trend/ - Мы все еще ждем ответа по вопросу доставки продовольственного груза в Ханкенди.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев.

Он отметил, что уже 12-й день машины с продовольствием находятся на дороге Агдам-Ханкенди.

"Пока нет ничего нового, мы ждем. Никакой информации от российского миротворческого контингента по вопросу прохождения продовольственного груза не поступало. Мы все еще ждем звонка. Если будут созданы условия для провоза груза, об этом будет предоставлена подробная информация", - добавил генеральный секретарь AzQAC.

Отметим, что грузовики с 40 тоннами муки находятся с 29 августа на дороге Агдам-Ханкенди, перед постом российских миротворцев. Сотрудники Азербайджанского общества Красного Полумесяца и волонтеры ночуют в палатках, установленных на территории. Они сказали, что останутся здесь до тех пор, пока продовольственные грузы не будут доставлены армянским жителям Ханкенди.