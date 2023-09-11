Переселение в Физули - еще 92 жителя возвращаются в родные края

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Физули.

Как сообщает Trend, 11 сентября очередная группа переселяющихся граждан была отправлена в город Физули из жилого комплекса «Гобу Парк 3» в Гарадагском районе города Баку. На этом этапе в город Физули переселяются еще 24 семьи – 92 человека. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 119 семей, или 441 человек в городе Физули. Переселившиеся в Физули семьи поселятся в заново отстроенных домах.

Отметим, что в результате Победы, одержанной доблестной Азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения в родные края спустя 30 лет.

Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации.