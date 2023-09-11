"Hepsiburada" может начать работу в Азербайджане - гендиректор (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ведущая торговая онлайн-платформа Турции "Hepsiburada" может начать работу в Азербайджане.

Об этом заявил генеральный директор "Hepsiburada" Нилхан Онал Гекчетекин, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что в настоящее время начаты испытания по инвестированию в такие региональные страны, как Азербайджан и Израиль.

"Мы начали предоставлять услуги на разных языках и в разных валютах. Мы внесем серьезный вклад в экспорт Турции в ближайшие годы. Мы работаем над сотрудничеством и партнерством с регионами, с которыми у нас есть культурные и исторические связи. Как компания, мы стремимся инвестировать в инновационные технологии, которые определяют направление цифровизации торговли", - сказал он.

Напомним, что "Hepsiburada.com" был создан в 1998 году. Это торговая платформа, которая предоставляет услуги только в интернете.

Отметим, что другая известная турецкая платформа электронной торговли "Trendyol" официально работает в Азербайджане с 3 мая этого года.