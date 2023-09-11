Еще один караван с бывшими вынужденными переселенцами прибыл в Физули

БАКУ /Trend/ - 11 сентября очередной караван с бывшими вынужденными переселенцами, отправившийся из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку, прибыл в город Физули, сообщает в понедельник Trend.

На этом этапе в город Физули были переселены еще 24 семьи (92 человека). Таким образом, в городе Физули было обеспечено постоянное проживание в восстановленных домах 119 семей (441 человек).

Отметим, что в результате Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для добровольного, безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края спустя 30 лет. Жители Физули выразили признательность Президенту, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, Первой леди Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также доблестной азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим земли Азербайджана от оккупации, с большим уважением почтили память шехидов.