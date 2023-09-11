Семьям, вернувшимся в Физули, вручены ключи от квартир (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Семьям, вернувшимся в город Физули, вручены ключи от квартир.

Как сообщает в понедельник Trend, 11 сентября очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла из Баку в город Физули. На этом этапе в Физули переселены еще 24 семьи (92 человека).

Тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание в восстановленных домах в целом 119 семей (441 человек).

Сотрудник специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов и директор управления по репатриации Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Натиг Гусейнов вручили ключи от домов вернувшимся в родные края семьям.

Отметим, что в результате Победы, одержанной доблестной азербайджанской армией под руководством Президента, Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, созданы возможности для безопасного и достойного возвращения вынужденных переселенцев в родные края спустя 30 лет. Жители Физули выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также благодарность доблестной азербайджанской армии, освободившей земли страны от оккупации, почтили память шехидов.