Произведены кадровые изменения в ИВ Бабекского района

БАКУ /Trend/ - Первый заместитель главы Исполнительной власти (ИВ) Бабекского района освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в понедельник Trend, соответствующее распоряжение подписал глава ИВ Бабекского района Расим Гусейнов.

Согласно распоряжению, освобожден от должности первый заместитель главы исполнительной власти Гейдар Гасан оглу Алиев. Другим распоряжением главы Исполнительной власти на должность заместителя главы ИВ назначен Мамедханлы Эмин Нуреддин оглу.

Отметим, что ранее были освобождены от должностей заместитель главы ИВ Сядярякского района Али Зейналзаде, заместитель главы ИВ Шахбузского района Турал Гулиев, заместитель главы ИВ Кенгерлинского района Гурбанова Сария Багир гызы и заместитель главы ИВ города Нахчыван Тахмина Мустафаева.