В Азербайджане запрещается заключение соглашений, препятствующих конкуренции

БАКУ/Trend/- В Азербайджане запрещается заключение соглашений, которые препятствуют конкуренции.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня в парламент Азербайджана был представлен проект Кодекса о конкуренции.

Согласно проекту, соглашения и согласованные действия, которые имеют или могут иметь последствия, ограничивающие конкуренцию в Азербайджане, в том числе сделки и согласованные действия, заключенные с целью достижения одной или нескольких из следующих целей, запрещаются: прямое или косвенное согласование цен покупки или продажи, любых других условий торговли, либо осуществление обмена информацией в связи с этим; ограничение или контроль производства, рынка, технического развития, инвестиций; распределение между собой рынков, в том числе клиентов, продавцов, территорий, источников сырья или производства конкретных видов продукции (сбыта); предварительное определение объема спроса и предложения на соответствующем рынке и (или) его контроль; предварительное согласование между хозяйствующими субъектами, которые участвуют или будут участвовать в государственных закупках, аукционах и других конкурсах, на цены продажи (покупки), которые будут предложены, или незаконное воздействие на данный процесс в иной форме; применение различных условий к одним и тем же или аналогичным операциям, совершаемым с другими хозяйствующими субъектами, тем самым ставя их в невыгодное положение в конкурентной борьбе, иные сделки и согласованные действия, указанные в данном проекте.