БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется степень доминирующего положения хозяйствующего субъекта на рынке.

Как сообщает в понедельник Trend, сегодня в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана поступил проект Кодекса о конкуренции.

Согласно проекту, хозяйствующий субъект, имеющий 50-процентную и более долю товара на рынке, считается занимающим доминирующее положение. Также два и более хозяйствующих субъекта, действия которых прямо или косвенно носят совместный характер на соответствующем рынке, каждый из которых имеет долю товара на рынке более 10 процентов (за основу берется имеющий наибольшую долю), считаются занимающими совместное доминирующее положение в следующих случаях: когда доля совместного рынка двух или трех хозяйствующих субъектов превышает 50 процентов; когда совместная рыночная доля четырех или пяти хозяйствующих субъектов превышает 70 процентов.

Условия определения доминирующего положения финансовых институтов (пределы и критерии определения доли рынка) определяются органом, определяемым соответствующим органом исполнительной власти на основании предложения Центрального банка по согласованию с органом конкуренции.

Хозяйствующий субъект, имеющий долю рынка менее 50 процентов на соответствующем рынке, но более 35 процентов, считается занимающим доминирующее положение, если он имеет возможность влиять на соответствующий рынок, отмечается в Кодексе.

Отметим, что по законодательной инициативе Президента Азербайджана в Милли Меджлис поступил проект Кодекса о конкуренции. Проект Кодекса состоит из 12 глав и 84 статей.