Названо количество мин, обнаруженных за неделю на освобожденных от оккупации землях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщили в понедельник Trend в агентстве, в ходе операций по разминированию, проведенных с 4 по 10 сентября в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 31 противопехотная, 12 противотанковых мин и 214 неразорвавшихся боеприпасов. Была расчищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов территория в 5,246 га.

Напомним, что в ходе операций по разминированию, проведенных с 1 по 31 августа, в Тертере, Ходжавенде, Шуше, Агдаме, Физули, Джебраиле, Лачине, Губадлы и Зангилане было обнаружено и обезврежено 972 противотанковые и 1020 противопехотных мин, а также 1121 неразорвавшийся боеприпас.