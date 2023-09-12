Полезное для всех приложение Aptekonline теперь в новой версии! (ВИДЕО)

Инновационными проектами и качественной службой ЗАО "АЗЕРИМЕД" всегда отличалась доверенной деятельностью во благо здоровья населения, аналогично думая о комфорте и здоровье населения, компания на этот раз представила очередную новинку.
Известное населению мобильное приложение aptekonline обновилась.
Технологическими и умными функциями служащий развитию медицинской сферы в стране, отвечающий современным стандартам, первый большой инновационный проект в сфере фармацевтики - теперь работает в обновленной версии.
Инновационными и важными служба aptekonline беспрерывно
продолжала свою деятельность и в трудные дни для населения страны.
Как и в первые дни, сейчас так же главной целью службы aptekonline
является быстро, комфортно, не выходя из дома обеспечить население
профессиональной фармацевтической поддержкой.
А сегодня, получивший доверие каждого пользователя служба Aptekonline, работает для вас в более удобной и обновленной версии!
Для вашего комфорта все товары в одном приложении. С обновленным и очень богатым каталогом товаров, системой умного поиска, удобными выгодными методами платежа, быстрой доставкой, скидками, акциями, бонусной программой лояльности, выгодными кэшбеками и другими возможностями Aptekonline продолжает свою деятельность ради своей главной цели.
Все для вашего комфорта в aptekonline!
Для подробной информации и ознакомления приложение скачать здесь: https://aptekonline.az/qr/
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İnstagram: @aptekonline.az
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