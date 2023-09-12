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Выгодная поддержка покупкам! Программа Лояльности Канон Бонус порадует всех пользователей выигрышными кешбеками! (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 сентября 2023 11:07 (UTC +04:00)
Выгодная поддержка покупкам! Программа Лояльности Канон Бонус порадует всех пользователей выигрышными кешбеками! (ВИДЕО)

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Программа Лояльности Канон Бонус - проект лояльности, продуманный для выгодных покупок пользователей и клиентов. С удобными и цифровыми функциями данная Программа Лояльности выгодная и выигрышная поддержка при покупках. Главным образом служащий как Цифровой бонусный счет, Программа Лояльности Канон Бонус имеет и физическую бонусную карту.

При этом чтобы стать пользователем бонуснового счета и зарабатывать кешбеки не нужно физически проходить регистрацию в филиале, магазине и других точках. Достаточно лишь скачать мобильное приложение aptekonline и пройти регистрацию онлайн.

И так, при покупках в партнерских точках, являющимися участниками Программы Лояльности Канон Бонус, представив ваш бонусный счет зарабатываете каждый раз кешбеки и бонусы. Помимо этого, проект лояльности, продуманный для выгодных покупок пользователей, предлагает кешбеки от партнеров, рейтинговые кешбеки, растущие кешбеки от брендов, специальные и подарочные бонусы.

Заработанные кешбеки можете потратить в партнерских сетях аптек Zəfəran, Kanon и Günəbaxan. Не пропустите информацию о новых партнерах, для этого следите за на нашими страницами в социальных сетях.

Чтобы заработать первые бонусы достаточно скачать мобильное приложение aptekonline. Скачайте сейчас, пройдите регистрацию и заработайте ПОДАРОЧНЫЙ бонус!

Программа Лояльности Канон Бонус - Выгодная поддержка покупкам!

Для активации Бонусного Счета пройдите по ссылке и загрузите мобильное приложение: aptekonline.az/qr

Для дополнительной информации:
Facebook: Kanon Bonus Loyallıq Proqramı
https://www.facebook.com/profile.php?id=100094198733259
İnstagram: @kanon_loyalty

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