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Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

Общество Материалы 12 сентября 2023 11:30 (UTC +04:00)
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - 12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.

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