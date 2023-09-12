Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Нахчыванском направлении

БАКУ/Trend/ - 12 сентября с 09:45 до 10:00 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Бирэли Дэвэлинского района неоднократно подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Садарак Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении минобороны Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры в указанном направлении.