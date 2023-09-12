После возвращения сотрудников РОКК у нас будет возможность поговорить с ними - Джейхун Мирзаев (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - Сегодня около 7 часов утра через блокпост российских миротворцев прошел грузовик с продовольственным грузом от Российского общества Красного Креста, который уже прибыл в Ханкенди. В настоящее время груз выгружается на соответствующий склад.

Об этом во вторник сообщил генеральный секретарь Азербайджанского общества Красного Полумесяца Джейхун Мирзаев в сообщении карабахскому бюро Trend.

"У нас будет возможность подробно поговорить с сотрудниками Российского общества Красного Креста после их возвращения, и мы дадим об этом подробную информацию. Что касается нашего груза, то он пока находится здесь.

Мы сообщим вам, если будут какие-либо новости. Что касается дальнейшей помощи, мы уже говорили, что не знаем наверняка, есть ли у жителей армянского происхождения продовольственные или непродовольственные потребности. То есть после соответствующей оценки, осуществляется планирование. Выявляются первые потребности. После того, как эти потребности определены, определяются направления и принимаются соответствующие меры", - добавил Д.Мирзаев.

Отметим, что груз, отправленный Российским обществом Красного Креста, сегодня был доставлен в Ханкенди. Через Агдамский район уже проехал один продовольственный грузовик с продовольственными и непродовольственными товарами Российского общества Красного Креста в направлении Ханкенди.

Напомним, что по инициативе правительства России, в соответствии с меморандумом о сотрудничестве между Азербайджанским обществом Красного Полумесяца и Российским обществом Красного Креста, в целях удовлетворения потребностей в продовольствии армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, для доставки посредством дороги Агдам-Аскеран в город Ханкенди продовольственных и непродовольственных товаров со стороны Российского общества Красного Креста, 9 сентября 2023 года в 14:30, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, один большегруз с продовольствием перешел через пропускной пункт "Самур" на территорию Азербайджана. Однако грузовик два дня стоял в Барде, так как сепаратисты в Карабахе отказывались принять груз.