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Боевое дежурство и всестороннее обеспечение на освобожденных землях Азербайджана организованы на высоком уровне - минобороны (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 сентября 2023 14:40 (UTC +04:00)
Боевое дежурство и всестороннее обеспечение на освобожденных землях Азербайджана организованы на высоком уровне - минобороны (ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Продолжаются надлежащие мероприятия по всестороннему обеспечению подразделений азербайджанской армии, организации службы войск и дальнейшему улучшению социально-бытовых условий личного состава.

Как передает во вторник Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"В подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, в соответствии с распорядком дня организуется служба войск и круглосуточное боевое дежурство, ведется непрерывная служба.
До сведения личного состава, привлеченного к боевому дежурству, доносятся правила безопасности, регулярно проводятся занятия для поддержания высокого уровня боевой и морально-психологической готовности военнослужащих. В свободное время военнослужащих информируют об общественно-политической ситуации в нашей стране и в мире. Личный состав обеспечен одеждой в соответствии с сезоном, свежей и высококалорийной горячей пищей. Наши профессиональные военнослужащие готовы и способны в любой момент предотвратить любую возможную провокацию", - говорится в заявлении ведомства.

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