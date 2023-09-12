Арестовано лицо, распространявшее в "Tik-Tok" ложную информацию о ВС Азербайджана - МВД (Обновлено)

БАКУ/Trend/ - Арестовано лицо, распространявшее в "Tik-Tok" ложную информацию о ВС Азербайджана.

Об этом во вторник Trend сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, решением Абшеронского районного суда Парвизу Ибрагимли назначен административный арест на 15 суток.

Отметим, что Ибрагимли Парвиз Вугар оглы (1998 года рождения), который через фейковые профили на платформе "Tik-Tоk" делился ложной информацией о боевых действиях и понесенных потерях азербайджанской армии, был ранее задержан сотрудниками правоохранительных органов.