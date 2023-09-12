БАКУ /Trend/ - В Баку и регионах Азербайджана прошли ливни.

Как сообщили Trend во вторник в Национальной гидрометеорологической службе, по состоянию на 18:00 12 сентября, ливни прошли в Дашкесане, Гёйгёле, Нафталане, Шамкире, Джейранчёле, Товузе, Балакене, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Алтыагаче, Губе, Гусаре, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Кюрдамире, Билясуваре, Ярдымлы, Баку и на Абшеронском полуострове.

В Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Шеки, Гахе, Гёйчае наблюдался туман.

В Баку и на Абшеронском полуострове фиксировалось до 22 градусов тепла, в Нахчыванской АР - до 26 градусов, в низменных районах - до 23 градусов, в горных районах - до 11 градусов тепла.