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Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 13 сентября 2023 10:26 (UTC +04:00)
Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - В подразделениях ПВО ВВС Азербайджанской Республики в круглосуточном режиме ведется бесперебойная служба, воздушное пространство находится под постоянным контролем, принимаются соответствующие меры.

Согласно плану подготовки на 2023 год, подразделениями противовоздушной обороны (ПВО) ВВС были выполнены боевые стрельбы, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"В ходе стрельб успешно выполнены задачи по выведению ЗРК "İldırım-8-ER" на стартовую позицию и подготовке к боевому применению, а также по обнаружению и уничтожению баллистической ракеты, запущенной условным противником.

Основное внимание при выполнении стрельб уделено совершенствованию навыков личного состава по управлению зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) противоракетной обороны, взаимодействия между экипажами и дальнейшему повышению боеспособности подразделений", - говорится в заявлении ведомства.

Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
Подразделениями ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ФОТО/ВИДЕО)
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