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Названо число бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

Общество Материалы 13 сентября 2023 12:46 (UTC +04:00)
Названо число бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на освобожденные от оккупации территории Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ/Trend/ - В рамках программы "Большое возвращение" на сегодняшний день обеспечено расселение более 2 000 бывших вынужденных переселенцев в восстановленные или вновь созданные населенные пункты в Зангилане, Лачине, Физули и Тертере.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал председатель Госкомитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев на встрече с делегацией Канады, посетившей Азербайджан.

Гостям была предоставлена ​​подробная информация о проблеме беженцев и вынужденного переселения, с которой столкнулась страна в результате политики оккупации и депортации Армении, мерах, принятых для ее решения, направлениях деятельности комитета, реалиях, возникших после освобождения территорий от оккупации и программе "Большое возвращение".

Было отмечено, что согласно принципам международного права, добровольное, безопасное и достойное возвращение вынужденных переселенцев на родину является важной задачей, стоящей перед государством. Обширные восстановительные работы проводятся в Карабахе и Восточном Зангезуре, которые находились под оккупацией почти 30 лет, и большинство населенных пунктов в них были полностью разрушены.

До сведения гостей было доведено, что реализация крупномасштабных проектов позволяет бывшим вынужденным переселенцам обосноваться на родных землях, и что по результатам проведенных опросов абсолютное их большинство намерено вернуться на родину и их переезд осуществляется посредством комитета.

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