Омбудсмен Азербайджана прокомментировала обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - Очередные человеческие останки, предположительно принадлежащие лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны, обнаружены и эксгумированы в селах Меликахмедлы Губадлинского района и Вежнели Зангиланского района. Соответствующие органы примут надлежащие меры и проведут работу по установлению их личности.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, комментируя обнаружение человеческих останков в Губадлы и Зангилане.

Омбудсмен отметила, что факт обнаружения захоронений в Губадлинском и Зангиланском районах, которые находились под оккупацией почти тридцать лет, свидетельствует о широте масштабов жестоких преступлений, совершенных Арменией против азербайджанских пленных, заложников и пропавших без вести.

"Подобные случаи являются явным доказательством грубого нарушения Арменией норм и принципов международного гуманитарного права.

Наличие многочисленных массовых захоронений на освобожденных территориях требует проведения соответствующих исследований и принятия надлежащих мер. Несмотря на то, что армянская сторона не представила координаты мест захоронения, азербайджанская сторона пытается прояснить судьбу пропавших без вести, выявляя эти захоронения при помощи соответствующих исследований.

Еще раз призываем мировую общественность обратиться с решительными призывами к Армении, чтобы она предоставила информацию о дальнейшей судьбе около 4 000 азербайджанцев, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, во имя удовлетворения существующих требований в области международного права и прав человека", - заявила Сабина Алиева.

Напомним, что в селе Меликахмедлы Губадлинского района и селе Вежнели Зангиланского района эксгумированы человеческие останки, предположительно принадлежащие лицам, пропавшим без вести во время Первой Карабахской войны. В связи с этим назначены судебно-медицинские и судебно-молекулярно-генетические экспертизы, и выполнены другие необходимые действия. В связи с фактами преступлений против мира и человечности, совершенных против азербайджанцев вооруженными силами Армении и армянскими незаконными вооруженными формированиями, в Военной прокуратуре Азербайджанской Республики возбуждены уголовные дела по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса, продолжаются следственно-оперативные мероприятия по уголовному делу, расследуемому по статье 120.2.12 (умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды) и другим статьям.