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В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)

Общество Материалы 13 сентября 2023 14:35 (UTC +04:00)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Останки погибшего во время первой Карабахской войны бойца азербайджанской армии Шамсаддина Аллахвердиева, которые ранее были обнаружены в массовом захоронении, доставлены в Физулинский район, где он родился.

Как сообщает Trend, в настоящее время проходит церемония прощания.

В церемонии принимают участие члены семьи шехида, официальные лица, представители общественности.

После церемонии прощания останки шехида будут захоронены на сельском кладбище Махмудлу.

Отметим, что Шамсаддин Аллахвердиев родился 9 июня 1971 года в селе Ишыглы Физулинского района. Пропал без вести в июле 1993 года во время боев за Физули.

В период после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации на этих территориях были обнаружены массовые захоронения азербайджанцев.

В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
В Физули проходит церемония прощания с шехидом, чьи останки были найдены в массовом захоронении (ФОТО)
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