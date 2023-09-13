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Счетная палата провела проверку в госслужбе Азербайджана

Общество Материалы 13 сентября 2023 15:25 (UTC +04:00)
Счетная палата провела проверку в госслужбе Азербайджана

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/ - В Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Азербайджана проведена проверка.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространила Счетная палата Азербайджана.

Было отмечено, что аудитом, проведенным с целью оценки соответствия использования и управления государственными средствами и другим государственным имуществом требованиям действующих правовых актов, были охвачены 22214,1 тыс. манатов, выделенных госслужбе из госбюджета в 2020-2022 годах.

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