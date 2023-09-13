В результате крушения военного транспортного средства погибли военнослужащие азербайджанской армии

БАКУ /Trend/ - 13 сентября в результате крушения военного транспортного средства в горной местности со сложным рельефом погибли военнослужащие азербайджанской армии Алиев Талех Салех оглу, Гасанов Эльгюн Эльшад оглу и Намазов Нихад Камреддин оглу.

Об этом Trend сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

"Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в результате несчастного случая. Аллах ряхмят элясин! По факту ведется расследование", - говорится в сообщении.