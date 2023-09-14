Производство безопасной сельхозпродукции на освобожденных территориях Азербайджана является приоритетом - Меджнун Мамедов

БАКУ/Trend/- В период глобальных угроз и рисков в мире (нехватка воды, засуха, потепление, опустынивание, индустриализация, международные конфликты, пандемии и эпидемии) безопасность продовольствия и пищевых продуктов является приоритетным направлением для человечества.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов в ходе своего выступления на региональном мероприятии на тему "Усовершенствование пищевых стандартов в Европе и Центральной Азии и расширение участия в деятельности Кодекса".

Министр отметил, что в мире существует несколько организаций, занимающихся управлением безопасности продовольствия и пищевых продуктов, принятием международных стандартов и руководств. Одной из них является Комиссия "Кодекс Алиментариус".

"Азербайджанская Республика с 2011 года является членом Комиссии "Кодекс Алиментария", учрежденной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения в рамках "Программы совместных пищевых стандартов".

Международные пищевые стандарты, руководящие принципы и правила реализации Комиссии "Кодекс Алиментариус" способствуют безопасности, качеству и справедливости международной торговли продуктами питания, способствуя обеспечению высококачественными и безопасными продуктами питания всего человечества в любое время.

Как всегда, в Азербайджане создана система безопасности пищевых продуктов, отвечающая международным стандартам в соответствии с современными вызовами, а АПБА, как национальный координирующий орган Комиссии "Кодекс Алиментариус" в Азербайджанской Республике, разработала и внедрила ряд международных и местных стандартов в этой области.

Всем известно, что продовольственная безопасность напрямую связана с развитием сельскохозяйственных угодий.

По этой причине продовольственная безопасность является одним из основных условий безопасности государства. Однако в нашем современном мире, при дефиците продовольствия и питания, упомянутом в докладах международных организаций, эти направления требуют более внимательного и чуткого подхода. Так, по оценкам Организации Объединенных Наций, в 2022 году 735 миллионов человек во всем мире страдали от голода", - сказал министр.

Он отметил, что 148 миллионов детей в возрасте до 5 лет имеют задержку роста из-за недоедания.

"В 2018 году в мире ежедневно умирали 18 000 детей от голода и недостаточного питания.

По оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 30 процентов населения мира (два миллиарда человек) страдают от "скрытого голода". Это состояние, при котором количество витаминов и минералов не находится на должном уровне, несмотря на то, что люди потребляют определенное количество калорий.

Более 1 миллиарда тонн продуктов питания тратится впустую, и до 17 процентов продуктов, производимых в мире, становятся непригодными для употребления, прежде чем они попадут на стол.

Согласно отчетам Всемирного банка, продукты, выброшенные на свалку в развитых странах, в 15 раз превышают процент людей, умирающих от голода во всем мире.

Если бы не такие неравномерные распределения, у людей во всем мире не было бы проблем с голодом.

​Принимая во внимание, что каждое зерно злаков, каждый килограмм хлеба и продуктов питания ценны, стоят труда и капиталовложений, мы видим, что предприниматель, производящий опасные продукты питания, в конечном итоге наносит вред каждому из нас. Такие продукты питания, которые выбрасываются и уничтожаются, означают потерю ресурсов государства. Таким образом, неукоснительное следование Кодексу и законодательным актам, принятых странами в области пищевой безопасности, также играет важную роль в обеспечении мировой продовольственной безопасности.

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики, продолжая вносить свой вклад в продовольственную безопасность, совместно с соответствующими органами принимает непосредственное участие в работе по доставке полностью безопасных продуктов питания "с поля на стол", применяя принцип "цепочки создания стоимости".

Хочу отметить, что на наших землях, освобожденных азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева в результате 44-дневной войны, начались восстановительные работы.

В этом направлении начато производство высококачественной, безопасной сельскохозяйственной продукции с контролем за сельскохозяйственными угодьями, созданием экологически чистых и эпизоотологически здоровых зон, и эта сфера является одним из приоритетов министерства.

Помимо этого, здоровье растений и животных постоянно находится в центре внимания министерства. Регулярно проводятся профилактические работы, а также работы по уничтожению вредных организмов, представляющих особую угрозу для растений и животных. С учетом международного опыта в области продовольственной безопасности проводятся реформы, оказывается государственная поддержка предпринимателям, фермерам. Обеспечение занятости работающего населения, доступности цен на продукты питания и искоренение бедности всегда находятся в центре внимания нашего государства», - добавил М.Мамедов.