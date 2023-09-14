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В учебных заведениях Азербайджана будет введен особый контроль за питанием

Общество Материалы 14 сентября 2023 12:29 (UTC +04:00)
В учебных заведениях Азербайджана будет введен особый контроль за питанием

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ/Trend/- Во всех учебных заведениях Азербайдана будет введен особый контроль за питанием.

Об этом заявил журналистам председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Гошгар Тахмазли, сообщает в четверг Trend.

Г.Тахмазли отметил, что между АПБА и министерством науки и образования был подробно обсужден вопрос о функционировании буфетов в образовательных учреждениях.

"С этого года Институт продовольственной безопасности будет проводить специальные программы и тренинги на всех подведомственных министерству образования и науки учреждениях. К качеству, транспортировке, доставке и реализации продуктов будут применяться особые принципы контроля. Я надеюсь, что в будущем негативные ситуации будут устранены", - добавил он.

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