В Азербайджане вносятся изменения в правила прохождения службы в органах миграции

БАКУ /Trend/ - Лица, для которых установлен испытательный срок в миграционных органах, будут назначаться на должность без присвоения специального звания и получать в этот период только должностное оклад.

Как сообщает в четверг Trend, это отражено в проекте изменений в "Положение о прохождении службы в органах миграции", который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству.

В проекте отмечается, что для лиц, впервые принятых на службу в миграционные органы, устанавливается испытательный срок от 3 до 6 месяцев в зависимости от занимаемой должности и уровня подготовки (для лиц, принятых на службу по должностям, для которых предусмотрены младшие специальные звания, только трехмесячный испытательный срок).