Благодаря Yelo Bank дети будут более безопасно добираться до школы (ФОТО)

До начала нового учебного года осталось всего несколько дней, и Yelo Bank вместе с Главным управлением Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел запустили важный проект для обеспечения безопасности школьников на дорогах. С участием представителей Государственной дорожной полиции в головном офисе банка была проведена образовательная презентация для детей сотрудников. Эта презентация подчеркивала важность соблюдения правил дорожного движения, знания дорожных знаков, а также подготовленности детей в качестве пешеходов и будущих водителей. Всем участвующим детям в конце были вручены сертификаты, а также тематические подарки.



Корпоративная социальная ответственность является одним из приоритетных направлений деятельности Yelo Bank. Банк, уделяя внимание ориентированным на клиента услугам, также регулярно проводит социальные мероприятия для благосостояния нашего общества. Банк в будущем также продолжит поддерживать проекты для нашего будущего — детей и молодежи.



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