Еще одна группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в Физули (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 сентября очередная группа бывших вынужденных переселенцев, отправившаяся из жилого комплекса "Гобу Парк 3" в Гарадагском районе Баку, прибыла в Физули.

Как сообщает в пятницу Trend, их встретили сотрудник Специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, Эльдар Сеидов, директор департамента репатриации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Натиг Гусейнов и другие официальные лица.

Сегодня вернулись в родные края еще 25 семей, то есть 73 человека. Семьям, вернувшимся в город Физули, были вручены ключи от квартир.

Отметим, что тем самым в городе Физули обеспечено постоянное проживание 144 семей, то есть 514 человек.