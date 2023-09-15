В Азербайджане погода снова изменится

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 17 до вечера 18 сентября погодные условия будут неустойчивыми, ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами - до 23-25 м/с. С вечера 17 до полудня 18 сентября местами на полуострове ветер усилится до 28-30 м/с. В некоторых местах ожидаются дожди. В некоторых частях полуострова ливни будут интенсивными, ожидаются грозы.

Как сообщает в пятницу Trend, начиная с 17 сентября и до 19 сентября в западных районах ожидается неустойчивая погода, периодически дожди ливневого характера. В отдельных местах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Горный Ширван, Газах-Гянджа, Лянкяран-Астара, Центральный Аран, Карабах и Восточный Зангезур) осадки будут интенсивными, возможны грозы, град, в высокогорных районах - снег.

Западный ветер усилится до 15-20 м/с, в отдельных местах - до 25-30 м/с.

Повысится водность рек. На реках Катехчай, Талачай, Шинчай, Кюрмюкчай (Балакен-Шекинский регион), Гёйчай, Демирапаранчай, Гирдиманчай (Огуз-Габалинский регион), Вельвеличай, Гарачай (Губа-Гусарский регион), Асрикчай, Гянджачай, Габыррычай (Дашкесан-Гедабейский и Гянджа-Газахский регион), Горанчай, Гуручай, Конделенчай (Карабахский и Восточно-Зангезурский регион) ожидаются кратковременные паводки и сели