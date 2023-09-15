В Азербайджане завершена выплата пенсий за сентябрь

БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий по стране за сентябрь.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве.

Было отмечено, что 8 сентября по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня по остальным регионам Азербайджана были выплачены пенсии за сентябрь, в том числе пенсии, назначенные на льготных условиях.

Граждане могут получить пенсионные выплаты в банкоматах соответствующих банков.