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В Азербайджане завершена выплата пенсий за сентябрь

Общество Материалы 15 сентября 2023 17:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане завершена выплата пенсий за сентябрь

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана завершил выплату пенсий по стране за сентябрь.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве.

Было отмечено, что 8 сентября по городам Баку и Сумгайыт, Абшеронскому району, а сегодня по остальным регионам Азербайджана были выплачены пенсии за сентябрь, в том числе пенсии, назначенные на льготных условиях.

Граждане могут получить пенсионные выплаты в банкоматах соответствующих банков.

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