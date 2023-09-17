В Баку сегодня пройдет вступительный экзамен на государственную службу

БАКУ /Trend/ - Сегодня Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджана будет проведен тестовый экзамен для приема на должности государственной службы типа А (административное управление), соответствующие группам АВ и АС административных должностей.

Как сообщили Trend в ГЭЦ, экзамен будет проводиться с помощью компьютеров.

Адрес проведения экзамена: г. Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (рядом со станцией метро "8 ноября").

Отметим, что регистрация на экзамен проводилась с 17 августа по 14 сентября 2023 года и за это время было зарегистрировано 90 кандидатов.

Экзамен начинается в 10:00. Кандидаты должны быть в экзаменационном зале не позднее 09:00 с документами, удостоверяющими личность.