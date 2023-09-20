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ВС Азербайджана не ведут обстрел по городу Ханкенди - Минобороны

Общество Материалы 20 сентября 2023 11:35 (UTC +04:00)
ВС Азербайджана не ведут обстрел по городу Ханкенди - Минобороны

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Вооруженные силы Азербайджана не ведут обстрел по городу Ханкенди.

Как сообщает в среду Trend, информацию об этом распространило минобороны Азербайджана.

"Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы возобновлении обстрелов города Ханкенди со стороны ВС Азербайджана, не отражает действительности и несет дезинформационный характер.

Мы категорически опровергаем эту информацию. Еще раз заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджанской Республики высокоточным оружием нацеливаются и выводят из строя только легитимные военные объекты и военную инфраструктуру", - говорится в сообщении ведомства.

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