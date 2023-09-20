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Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)

Общество Материалы 20 сентября 2023 14:11 (UTC +04:00)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Продолжается лечение оператора экскаватора, который был ранен минувшим днем в Агдаме в результате террористического нападения армян.

Как сообщает в среду Trend, Мехман Гасанов, получивший осколочные ранения верхних и нижних конечностей, был госпитализирован в Агдамскую центральную районную больницу.

Он был прооперирован, в настоящее время его состояние стабильно.

Отметим, что 19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, проводивших восстановительные работы в Агдамском районе, Гасанов Мехман Фикрет оглу, 1992 года рождения, получил многочисленные осколочные ранения при обстреле территории формированиями вооруженных сил Армении с применением крупнокалиберного оружия, а также минометов.

Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)
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