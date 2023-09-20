Обнародовано состояние здоровья оператора экскаватора, раненого во время обстрела армянами Агдама (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается лечение оператора экскаватора, который был ранен минувшим днем в Агдаме в результате террористического нападения армян.

Как сообщает в среду Trend, Мехман Гасанов, получивший осколочные ранения верхних и нижних конечностей, был госпитализирован в Агдамскую центральную районную больницу.

Он был прооперирован, в настоящее время его состояние стабильно.

Отметим, что 19 сентября оператор экскаватора одной из компаний, проводивших восстановительные работы в Агдамском районе, Гасанов Мехман Фикрет оглу, 1992 года рождения, получил многочисленные осколочные ранения при обстреле территории формированиями вооруженных сил Армении с применением крупнокалиберного оружия, а также минометов.