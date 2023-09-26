В ходе мониторинга подземных вод в Сёюдлю выявлено небольшое количество цианида (Дополнено)

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БАКУ/Trend/ - В ходе мониторинга подземных вод на производственном и жилом участке в Сеюдлю выявлено небольшое количество цианида.

Как сообщает во вторник Trend, об этом было сказано сегодня на заседании комиссии, созданной по расследованию ситуации в селе Сёюдлю Гядабейского района.

Было отмечено, что несмотря на то, что это во много раз ниже допустимого порога, данный факт можно рассматривать как потенциальный риск для окружающей среды.

Было подчеркнуто, что ряд показателей в пробах почвы, взятых с производственной территории и прилегающих участков, также превышает допустимый предел. Компания "Micon" объяснила это геологическими особенностями местности и наличием рудных месторождений.

Напомним, что 20 июня в селе Сёюдлю Гядабейского района группа людей попыталась провести акцию протеста против строительства в селе искусственного озера. В результате предотвращения акции, произошел инцидент между полицией и местными жителями. Для расследования ситуации в селе Сёюдлю была создана комиссия.

Комиссии было поручено провести мониторинг и оценку текущей ситуации на свалке в селе Сёюдлю, а также обеспечить рассмотрение обращений граждан в сфере охраны здоровья жителей и окружающей среды.