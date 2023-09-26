Центральная власть Азербайджана направила в Ханкенди пожарную бригаду (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - Для локализации пожара, возникшего после взрыва на автозаправочной станции вблизи города Ханкенди, на место происшествия направлены пожарная бригада и противопожарная техника из Агдама и прилегающих районов.

Как сообщает Trend, они проследовали в сторону города Ханкенди по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди.

Напомним, что 25 сентября на автозаправочной станции недалеко от города Ханкенди произошел взрыв. В результате происшествия есть погибшие и пострадавшие. В целях оказания помощи пострадавшим по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди первоначально была отправлена машина скорой медицинской помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами (спреи, кремы, болеутоляющие, антибиотики и пр.) для лечения 200 человек.