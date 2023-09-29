Боевая техника, оружие и боеприпасы, конфискованные в Карабахском регионе

БАКУ /Trend/ - Распространена информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 29 сентября, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Это следующие боевая техника, оружие и боеприпасы:
ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие – 2215
2. Гранатометы – 216
3. Пушки и гаубицы – 42
4. Минометы – 59
5. Противотанковое вооружение – 37
6. Вооружение ПВО – 133
TEХНИКА
1. Бронетехника – 20
2. Автомобильная техника - 173
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 9
БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты – 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2760
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 6653
5. Гранаты - 2333
6. Ручные гранаты – 1419
7. Патроны – 657552
8. Другие боеприпасы – 2165
ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы – 261
2. Другие приборы – 35
СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки – 710
2. Установки для различных видов оружия – 9
3. Другие средства экипировки – 2226.