Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов похоронен на Второй Аллее почетного захоронения в Баку (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов похоронен во Второй Аллее почетного захоронения в Баку.

Как сообщает в субботу Trend, шехида похоронили под залпы почетного караула, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

В церемонии похорон приняли участие начальник Службы государственной безопасности Али Нагиев, министр обороны Закир Гасанов, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, начальник Управления внешней разведки Орхан Султанов, члены семьи Национального героя, его боевые товарищи, представители государственных учреждений, ветераны войны, представители интеллигенции.

Отметим, что сегодня утром в Культурном центре Службы государственной безопасности прошла церемония прощания с Национальным героем Риадом Ахмедовым.

Напомним, что в прошлом месяце удалось идентифицировать останки и установить личности еще 10 человек, пропавших без вести в Первой карабахской войне. Один из них – Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов, являвшийся офицером органов безопасности. В 1989 году, когда армянские вооруженные формирования начали необъявленную войну против Азербайджана, Риад Ахмедов направил все свои навыки на создание национальной армии. Он был назначен на должность заместителя начальника Разведывательного управления министерства обороны Азербайджана. Риад Ахмедов пропал без вести 26 января 1992 года, будучи раненым в селе Дашалты, где воевал вместе со своей разведгруппой.