ООО "Азтелеком" налаживает сеть широкополосного интернета в Ханкенди и Ходжалы (Дополнено)

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БАКУ/Trend - ООО "Азтелеком" вводит в эксплуатацию базовую интернет-инфраструктуру для повышения коммуникационных и цифровых возможностей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

"ООО "Азтелеком" с гордостью заявляет, что в Ханкенди и Ходжалы обеспечены магистральные линии интернета и широкополосный доступ в интернет.

ООО "Азтелеком" заявляет, о полной готовности перейти к следующему этапу строительства для увеличения возможностей коммуникационных и цифровых технологий на освобожденных от оккупации землях.

Сообщаем, что за 9 месяцев 2023 года в Азербайджане около 600 тысяч домохозяйств получили доступ к широкополосному интернету. В целом же около 1,4 миллиона домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету. Это 49 процентов существующих домохозяйств в стране, и к концу текущего года планируется достичь 60 процентов", - говористя в сообщении ООО "Азтелеком".