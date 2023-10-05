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Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 5 октября 2023 10:54 (UTC +04:00)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике, сообщает в четверг Trend.

В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).

В ходе соревнований, которые проходят с пятого по седьмое октября, победительницы будут определены в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе.

Фото: Заур Мустафаев.

Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
Стартовал 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике (ФОТО)
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