Мечтаю добиться в художественной гимнастике больших успехов – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - Мечтаю добиться в художественной гимнастике больших успехов, и буду упорно идти к своей цели.

Об этом сказала в четверг Trend участница 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике, воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Нилай Пюнханлы.

"Очень люблю художественную гимнастику, и мечтаю добиться в спорте больших успехов. Я уже завоевывала медали на различных соревнованиях, и надеюсь, и впредь буду демонстрировать отличные результаты", - сказала юная спортсменка.

8-летняя гимнастка отметила, в первый день чемпионата Баку она выполнила программу с лентой и булавами.

"Завтра представлю упражнение без предмета. Надеюсь, все пройдет гладко", - добавила юная грация.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).