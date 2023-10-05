СГБ Азербайджана распространила информацию о задержании Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна (ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана распространила информацию об задержании Бако Саакяна, Аркадия Гукасяна и Давида Ишханяна.

Как сообщили Trend в пресс-службе Службы государственной безопасности Азербайджана, в ходе расследования были установлены обоснованные подозрения в причастности Гукасяна Аркадия Аршавири, Саакяна Бако Сааки и Ишханяна Давида Рубени, которые действовали в качестве так называемых "президентов Нагорно-Карабахской Республики", "временно исполняющих обязанности президента" и в ином качестве, к формированию и организации деятельности на территории Азербайджанской Республики вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, в финансировании терроризма путем снабжения незаконных вооруженных формирований, которые организовывали нападения на учреждения, организации и отдельных лиц, повлекшие гибель людей и другие тяжкие последствия, оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и боеприпасами, зная, что незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов, взрывных устройств, денежные средства и иное имущество полностью и частично, прямо и косвенно будут использоваться этими незаконными вооруженными формированиями для совершения террористических актов.