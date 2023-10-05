Представители стран-членов ОТГ ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Специалисты стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) ознакомятся с городами-крепостями Азербайджана.

Как сообщает Trend, в рамках международной конференции "Города жизнеспособного и устойчивого наследия", которая пройдет в Баку с 9 по 13 октября 2023 года, представители стран-членов Организации тюркских государств и других международных организаций посетят Ичеришехер, Шушу и Шеки.

В рамках визита состоится ознакомление с историческими памятниками, а также с реставрационными работами, проведенными в послевоенное время.

Напомним, что международная конференция "Города жизнеспособного и устойчивого наследия" пройдет по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и Организации тюркских государств.