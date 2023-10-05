На 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике царит позитивная и дружеская атмосфера – юная спортсменка

БАКУ /Trend/ - На 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике царит позитивная и дружеская атмосфера.

Об этом сказала в четверг Trend участница соревнований Мехин Гусейнова, выступающая в возрастной категории "пре-юниорки".

"Здесь здоровая конкуренция, на ковре каждая из нас демонстрирует свои умения. Мы поддерживаем друг друга, стараемся подбодрить, если что-то не получается", - отметила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Оценивая свое выступление в первый день чемпионата, юная спортсменка сказала, что некоторые элементы в программе с булавами не получилось выполнить.

"Завтра постараюсь выполнить упражнения без помарок. Тренер всегда говорит, что верит в меня. Нужно мысленно настроиться на хорошее выступление, верить в себя", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).