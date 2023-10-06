В Азербайджане будет проведена сельскохозяйственная перепись

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров принял постановление "О подготовке и проведении сельскохозяйственной переписи в Азербайджанской Республике в 2025 году".

Как сообщает Trend, согласно постановлению, с 15 июля по 15 августа 2025 года в Азербайджанской Республике будет проведена сельскохозяйственная перепись.

Юридические лица, занимающиеся сельскохозяйственным производством, будут участвовать в переписи путем заполнения листов переписи в режиме реального времени в электронной информационной системе Государственного комитета статистики, а индивидуальные предприниматели, семейные фермы и домашние хозяйства - путем опроса с использованием компьютеров планшетного типа лицами, привлеченными к переписи.

В целях оценки состояния готовности к сельскохозяйственной переписи с 15 июля по 15 августа 2024 года в Агсуинском районе будет проведена пробная сельскохозяйственная перепись.

В соответствии с постановлением, был создан Управляющий комитет по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи и утвержден состав управляющего комитета.