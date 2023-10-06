Гордость и счастье - победительница и призеры 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике делятся впечатлениями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Горжусь, что заняла первое место на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике.

Об этом сказала в пятницу Trend юная гимнастка Мира Озел, которая заняла на соревнованиях первое место в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения.

По словам юной спортсменки, которая представляет Дворец водных видов спорта, 28-й чемпионат Баку запомнится ей яркими моментами.

"Мне все понравилось! У меня есть награды с других соревнований, а теперь я пополнила копилку "золотом" чемпионата Баку. Это замечательное чувство, буду еще больше тренироваться, чтобы всегда демонстрировать отличный результат", - подчеркнула Мира Озел.

Второе место в этой же возрастной категории заняла еще одна представительница Дворца водных видов спорта, юная гимнастка Лейла Керимли.

"Наша команда достойно выступила. Рада, что мой папа пришел меня сегодня поддержать, и увидел, как я поднимаюсь на пьедестал почёта", - сказала обладательница серебренной медали Лейла Керимли.

Третье место в многоборье среди гимнасток 2015 года рождения заняла воспитанница клуба "Оджаг Спорт" Камилла Багирова.

"Очень рада, что завоевала награду. С трех лет мечтала заниматься художественной гимнастикой. Моя цель стать известной гимнасткой, участвовать в крупных международных турнирах, завоевывать медали", - сказала Камилла Багирова.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).