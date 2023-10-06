Поддержка зрителей сильно заряжает – призер 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Поддержка зрителей сильно заряжает во время соревнований.

Об этом сказала в пятницу Trend серебряный призер 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения Фатима Тарвердиева.

"Это замечательно, что зрители приходят нас поддержать. Мы стараемся хорошо выступить не только, чтобы получить высокие оценки от судей, но и чтобы публике было интересно смотреть за выступлениями", - сказала воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам Фатимы Тарвердиевой, она осталась довольна своим результатом на соревнованиях.

"Программа упражнений с булавами и лентой у меня новая. Вообще я люблю выполнять упражнения под энергичную музыку, мне нравится проявлять артистизм", - добавила юная гимнастка.

Отметим, что первое место в многоборье среди гимнасток 2014 года рождения заняла Элисса Алиева (Дворец водных видов спорта), вторую позицию - Фатима Тарвердиева (клуб "Оджаг Спорт"), третье место – Мишель Анискина (клуб "Оджаг Спорт").

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике проходит среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).