В Азербайджане будет дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с 8 по 9 октября скорость юго-западного ветра составит 15-20 м/с, временами до 23-25 м/с, с полудня 9 по утро 10 октября скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, местами 23-28 м/с, в некоторых частях полуострова - 30-35 м/с.

Об этом сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

С вечера 9 октября до вечера 10 октября временами будет дождливо. В некоторых частях полуострова осадки могут принять ливневый характер, ожидаются грозы.

Температура воздуха опустится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями, а 10 октября в дневные часы составит 13-16° тепла.

В районах Азербайджана с 8 по 9 октября днем порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, с полудня 9 по утро 10 октября скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23-28 м/с, в отдельных местах - 30-35 м/с.

Начиная с вечера 9 октября в северных и западных районах страны до вечера 10 октября в некоторых местах ожидаются дожди. В некоторых районах (Балакен-Шеки, Губа-Гусар, Карабах и Восточный Зангезур, Центральный Аран-Ширван, Нахчыванская АР, Лянкяран-Астара) осадки будут интенсивными, ожидаются грозы, град, в горных районах возможен снег.

Температура воздуха опустится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.

В ряде рек повысится водность, пройдут кратковременные сели. .