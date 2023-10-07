Чемпионат Баку по художественной гимнастике: определены победительницы и призеры среди юниорок

БАКУ /Trend/ - Определены победительницы и призеры 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике по отдельным предметам в возрастной категории "юниорки" (2008-2010 годов рождения), сообщает в субботу Trend.

В упражнении с обручем первое место заняла Фидан Гурбанлы (Культурный центр "Зиря"), на второй позиции расположилась София Мамедова (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла Нурай Ахмедзаде (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике).

В программе с мячом "золото" завоевала Фидан Гурбанлы (Культурный центр "Зиря"), серебряную награду - Дениз Абдуллазаде (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), "бронза" у Назрин Абдуллаевой (спортивный клуб "Grasiya").

В упражнении с лентой первое место заняла Фидан Гурбанлы (Культурный центр "Зиря"), второе место - Шамс Агагусейнова (клуб "Оджаг Спорт"), на третьей позиции - София Мамедова (клуб "Оджаг Спорт").

В программе с булавами золотую медаль завоевала Назрин Абдуллаева (спортивный клуб "Grasiya"), "серебро" у Дениз Абдуллазаде (Детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике), бронзовая медаль досталась Шамс Агагусейновой (клуб "Оджаг Спорт").

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике прошел в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем приняли участие представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике прошел среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).