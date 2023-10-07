Три золотые медали – это хороший результат – победительница 28-го чемпионата Баку по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Три золотые медали – это хороший результат, но всегда есть куда стремиться.

Об этом сказала в субботу Trend гимнастка Фидан Гурбанлы, завоевавшая золотые медали в упражнениях с обручем, мячом и лентой среди спортсменок в возрастной категории "юниорки" на 28-м чемпионате Баку по художественной гимнастике.

"Буду стараться с каждым разом выступать все лучше и лучше. Чемпионат Баку для меня это опыт, новые знания, возможность проверить свои силы", - сказала юная спортсменка, представляющая Культурный центр "Зиря".

По словам золотой медалистки, завоеванные награды не повод расслабляться. "Моя цель идти вперед, и только вперед к своим спортивным целям и мечтам", - добавила она.

Отметим, что 28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике прошел в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе 5-7 октября.

В нем приняли участие представительницы клуба "Оджаг Спорт" (отделения Баку и Говсан), Детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, спортивного клуба "Grasiya", Дворца водных видов спорта, Культурного центра "Зиря", спортивного клуба "Забрат", Шаганского Олимпийского спортивного комплекса.

28-й чемпионат Баку по художественной гимнастике прошел среди спортсменок в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г. р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).