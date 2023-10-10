Названо число заразившихся коронавирусом в Азербайджане за неделю

БАКУ /Trend/ - Обнародовано число заразившихся коронавирусом (COVID-19) и вакцинированных от него в Азербайджане за последнюю неделю (2-8 октября).

Как сообщили во вторник Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджанской Республики, за указанный период зарегистрирован 361 новый случай заражения коронавирусом, 359 человек выздоровели, 5 человек скончались.

В Азербайджане до сих пор выявлено 833 550 фактов заражения коронавирусом, из них 822 843 человека прошли лечение и выздоровели. В настоящее время насчитывается 370 активных больных. На сегодняшний день от коронавируса умерли 10 337 человека.

Было отмечено, что за последнюю неделю было сделано 4 280 тестов на коронавирус, а в целом - 7 692 353 тестов.

При этом в стране последнюю неделю вакцинация не проводилась.

Общее количество вакцин, введенных в Азербайджане на сегодняшний день, составило 13 969 897.